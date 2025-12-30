Размер шрифта
Над Воронежем сбили беспилотники

Гусев: силы ПВО сбили несколько БПЛА над Воронежем
Дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов в Воронеже. Об этом заявил губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — добавил он.

Гусев отметил, что в городе сохраняется непосредственная угроза атаки беспилотников, а на территории региона действует режим опасности БПЛА.

Накануне Гусев заявил, что Воронежской области нанесен ущерб в размере 20 млн рублей от атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Воронежская область часто подвергается атакам со стороны ВСУ. 24 декабря дежурные средства противовоздушной обороны выявили и уничтожили беспилотник на подлете к Нововоронежу, где расположена атомная электростанция (АЭС).

Дрон подавили, но он врезался в башню градирни действующего энергоблока и сдетонировал. Происшествие не повлияло на работу станции. Четвертый, пятый и шестой энергоблоки АЭС находились в работе, а седьмой — на планово-предупредительном ремонте с 4 октября.

Ранее силы ПВО сбили несколько БПЛА на подлете к Воронежу.

