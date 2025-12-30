Ученые рассказали, чем отличается празднование Нового года у разных поколений

ПНИПУ: больше половины зумеров не отмечают Новый год в традиционном формате

Более половины представителей поколения Z отказываются отмечать Новый год в традиционном формате — с семейным застольем, обязательными ритуалами и корпоративами. При этом сам праздник остается значимым для людей всех возрастов. Ученые Пермского Политеха рассказали, какие новогодние практики сохраняются у разных поколений, а какие трансформируются под влиянием социальных и культурных изменений. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По словам старшего преподавателя кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Людмилы Талиповой, Новый год выполняет важную психологическую функцию независимо от возраста человека.

«Это праздник будущего, символ обновления и перехода к новому этапу жизни. Совместные ритуалы создают чувство стабильности, снижают тревожность и помогают человеку ощущать принадлежность к социальной группе», — пояснила она.

Согласно теории поколений Штрауса—Хоува, бэйби-бумеры родились в 1946–1963 годах, поколение X — в 1964–1980, миллениалы — в 1981–1996, а зумеры — в 1997–2012 годах. Каждый из этих когорт по-разному воспринимает и сам праздник, и подготовку к нему.

Как отметила старший преподаватель ПНИПУ Ольга Ганина, для бумеров и поколения X украшение дома к Новому году является строго регламентированным ритуалом.

«У них есть представление о «правильной» елке, отдельная праздничная скатерть и привычные символы — Дед Мороз, Снегурочка, стеклянные игрушки. Многие делают украшения своими руками, ностальгируя по молодости», — объяснила эксперт.

У миллениалов декор приобретает дополнительную функцию — он становится частью визуальной культуры и самопрезентации в социальных сетях. Миллениалы и зумеры чаще задумываются и об экологической стороне праздника, отдавая предпочтение натуральным материалам или аренде живой елки в горшке. Некоторые представители поколения Z вовсе отказываются от елки, заменяя ее световыми конструкциями или тематическим декором.

Различия проявляются и в новогоднем меню. Для бумеров приготовление праздничных блюд начинается за несколько дней и воспринимается как обязательный элемент торжества. Поколение X в целом придерживается классического стола, но допускает покупные блюда.

«У миллениалов рядом с «Оливье» могут появляться том-ям, паста или блюда без майонеза. Зумеры же активно пользуются доставкой готовой еды», — рассказала Ольга Ганина.

Несмотря на различия, некоторые ритуалы сохраняются у всех возрастных групп. По словам Людмилы Талиповой, загадывание желания под бой курантов остается одной из самых устойчивых традиций. Одновременно формируются и новые цифровые практики: для значительной части зумеров важным элементом праздника становится публикация новогоднего поста в социальных сетях.

Новогодние каникулы поколения также проводят по-разному. Бумеры и иксы чаще выбирают спокойный семейный отдых. Миллениалы нередко уезжают в теплые страны. Зумеры же, по ее словам, колеблются между осознанным замедлением и цифровым «марафоном» сериалов, игр и короткого контента.

Ученые подчеркнули, что, несмотря на трансформацию форм и ритуалов, Новый год остается важной точкой психологической опоры для всех поколений, символом перехода и возможности начать новый жизненный этап.

