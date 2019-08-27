В Оренбургской области полицейские спасли четыре тысячи черепах

Полицейские спасли четыре тысячи занесенных в Красную книгу среднеазиатских черепах в Оренбургской области. Об этом сообщает МВД, передает РИА «Новости».

До этого стало известно, что животных обнаружили на местном пограничном пункте. Уточняется, что нарушитель пытался из Казахстана незаконно провезти пресмыкающихся под видом капусты. Поясняется, что черепах конфисковали.

Отмечается, что для животных полиция организовала временный приют, где их месяц выхаживали. Позже черепах отпустили на свободу в Арысский массив в Казахстане.

В настоящее время полиция расследует дело о контрабанде черепах.

Ранее сообщалось, что семь замороженных тигров нашли у браконьера-контрабандиста.