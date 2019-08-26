Пожар ликвидирован в храме в центре Москвы

Пожарные службы полностью потушили горящее здание на территории Богородице-Рождественского женского монастыря в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС столицы.

Как отмечается, возгорание произошло на кровле двухэтажной постройки, которая используется для проживания.

Причина пожара не указывается. Известно, что на месте инцидента пострадавших не оказалось.

Богородице-Рождественский монастырь основан в 1386 году. На его территории располагаются несколько храмов и других построек, в том числе одноглавый каменный собор XVI века.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в храме в центре Москвы.