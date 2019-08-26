Лидеры стран-членов G7 ратуют за глубокую реформу ВТО

close
Первая леди США Меланья Трамп, президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и... Первая леди США Меланья Трамп, президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и...
Первая леди США Меланья Трамп, президент США Дональд Трамп, первая леди Франции Брижит Макрон и...
Reuters

Лидеры стран-членов «большой семерки» сделали совместное заявление по поводу глубокой реформы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Согласно заявлению, лидеры G7 хотят изменений в ВТО для того, чтобы организация стала более эффективной в защите интеллектуальной собственности, быстрее регулировала разногласия и искореняла нечестные практики.

Как стало известно, члены «большой семерки» намерены прийти к соглашению о модернизации ВТО в 2020 году ы целях изменения международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).