Лидеры стран-членов G7 ратуют за глубокую реформу ВТО

Лидеры стран-членов «большой семерки» сделали совместное заявление по поводу глубокой реформы Всемирной торговой организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Согласно заявлению, лидеры G7 хотят изменений в ВТО для того, чтобы организация стала более эффективной в защите интеллектуальной собственности, быстрее регулировала разногласия и искореняла нечестные практики.

Как стало известно, члены «большой семерки» намерены прийти к соглашению о модернизации ВТО в 2020 году ы целях изменения международной системы налогообложения в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).