Число погибших от отравления грибами под Воронежем достигло 12

В Воронежской области число умерших от отравления грибами возросло до 12 человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление департамента здравоохранения региона.

Как отмечается, двенадцатым погибшим оказался мужчина, который пребывал в тяжелом состояние из-за острого отравления в стационаре воронежской областной больницы №1.

С начала сезона в клинику с подобными отравлениями прибыли 67 человек, в том числе трое несовершеннолетних были госпитализированы в детскую больницу региона.

На сегодняшний день лечение в связи с данной болезнью проходят семь пациентов, один из них находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что 10 человек умерли от отравления грибами под Воронежем.