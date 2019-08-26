Двое россиян на надувной лодке нарушили финскую границу

В Финляндии пограничники расследуют незаконное пересечение государственной границы двумя россиянами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пограничную службу Северной Карелии.

Как отмечается, россияне пересекли финскую госграницу на надувной лодке на 38 метров.

Уточняется, что пограничники страны узнали о произошедшем от местных жителей.

Как подчеркивается, пограничная служба Финляндии вместе с пограничниками из России начала расследовать предполагаемое нарушение.

Ранее двух российских пограничников задержали в Литве.