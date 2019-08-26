В ставропольском Минздраве прокомментировали смерть роженицы во время родов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве рассказали, что женщина, погибшая во время родов на Ставрополье, в период беременности не обращалась к медикам. В Минздраве добавили, что врачи сделали все необходимое для того, чтобы спасти роженицу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае девушка умерла в больнице прямо во время родов из-за большой потери крови. Отмечается, что родственники погибшей, считают виновниками инцидента медиков, принимавших роды.