Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании

Москвичей в последние дни августа ждет существенное похолодание, передает RT.

Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Температура начнет заметно понижаться. Между вторником и средой температура понизится на 5—7 °C. Сегодня и в понедельник будет ясная, сухая погода с максимальными значениями +20…+22 °C, в среду температура понизится. Она будет в зоне +15…+17 °C, по области даже ниже», — заявил он.

Вильфанд отметил, что температурный режим +15…+17 °C будет сохраняться всю вторую половину недели, а ночью термометры будут показывать +4…+9 °C.