Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве

Синоптики предупредили москвичей о том, что в столицы ожидается резкое похолодание. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что существенные температурные изменения ожидаются к середине грядущей недели. Их принесет скандинавский антициклон.

Уточняется, что температурный режим днем не будет превышать +18°С, а ночью столбик термометра не больше +7 °С. Ночь четверга, 29 августа, может стать самой холодной за неделю.

Синоптики также отметили, что на востоке в некоторых районах Подмосковья возможны первые заморозки.

Ранее сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о похолодании в конце августа.