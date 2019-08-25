В Башкирии пытались выкопать тело умершей два года назад девушки

Неизвестные раскопали могилу в республике Башкортостан, в которой была похоронена 25-летняя девушка. Об этом передает «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как стало известно, инцидент случился на городском кладбище Мелеуза.

Сообщается, что по поводу произошедшего в полицию заявила мама умершей девушки.

По данному факту стражи порядка уже завели уголовное дело. Кроме того, они выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее трое подростков повалили кресты и плиты надгробий на кладбище в Удмуртии.