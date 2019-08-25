Коллекторы заявили о своей непричастности к обстрелу отца с ребенком

Президент Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил, что представители его организации непричастны к обстрелу мужчины с ребенком в подмосковном Красногорске. Об этом передает радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, люди, совершившие нападение, не являются коллекторами, которые состоят в НАПКА.

Кроме того, Мехтиев призвал устроить тщательное расследование инцидента и публично рассказать про причастных к обстрелу лиц и организаций, связанных с ними.

Ранее сообщалось, что полицейские проверят информацию о коллекторах, обстрелявших из пневматического пистолета отца и его ребенка.