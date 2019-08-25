Церковь сгорела на Украине

Храм князей Бориса и Глеба сгорел в Кривом роге на Украине. Об этом сообщила в воскресенье Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает ТАСС.

Отмечается, что огонь повредил здание церкви и уничтожил имущество храма.

Поясняется, что пожарным удалось ликвидировать возгорание за ночь.

Причины пожара не называются.

Ранее сообщалось, что шесть детей пострадали во время пожара в челябинской церкви. Поясняется, что во время возгорания школьники были на экскурсии в храме.