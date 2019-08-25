Во Франции предложили создать международный фонд борьбы с лесными пожарами. Об этом заявила министр заморских территорий Франции Анник Жирарден, сообщает «Журналь дю диманш».

Отмечается, что политик считает серьезной ситуацию с возникшими во всем мире пожарами, в том числе в Амазонии, и предлагает создать независимую от руководства государств организацию, которая будет помогать в ликвидации пожаров и займется восстановлением лесов.

«Амазонские леса раскинулись на территории 9 стран, включая Францию. Однако в последние 10 лет они лишились более 550 тыс. кв. км площади», — говорится в заявлении Жирарден.

Ранее сообщалось, что на Канарах объявили наивысший уровень угрозы лесных пожаров.