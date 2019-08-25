Синоптики предупредили о похолодании в конце августа в Москве

В конце месяца в Москве ожидается похолодание. Об этом сообщают «Метеовести».

Как отмечается, начало следующей недели будет солнечным и теплым. Ожидается, что воздух прогреется до +21-23°C.

Однако, как уточняется, во вторник после полудня в столице пройдут короткие дожди, и усилится ветер.

Кроме того, в среду из-за антициклона температура днем будет не выше +15-17°C.

В четверг также будет холодно. Согласно прогнозу, днем будет до +16-18°C после полудня.

Как подчеркивается, в последнюю неделю лета москвичи уже не увидят дни с +20°C. Более того, в ранние утренние часы возможны первые заморозки.

Ранее сообщалось, что первые дни сентября в Москве будут теплыми.