На Ставрополье брошенная на столе девушка умерла во время родов, пишут СМИ

В Ставропольском крае девушка умерла на операционном столе из-за большой кровопотери. Об этом сообщает «Кавказ пост».

Согласно представленной информации, инцидент произошел селе Курсавка в Андроповской районной больнице с 24-летней Дианой Келасовой, которой сделали кесарево сечение.

По предварительной информации, роженица потеряла 1,5 л крови, ее ребенка удалось спасти. По мнению родственников девушки, в ее смерти виноваты медики, которые якобы ввели ей двойную дозу лекарства и оставили ее без присмотра. Один из врачей покинул рабочее место, другой ставил себя капельницу.

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