Туристам грозит до шести лет тюрьмы за вынос песка с пляжа в Италии

На итальянской Сардинии задержали туристов, которые пытались вывезти 40 кг песка с пляжа. Им грозит до шести лет тюрьмы, пишет Independent.

Как отмечается, туристы с песком в багажнике планировали уехать из Италии во Францию, но их задержали. Сотрудники местной полиции нашли у них белый песок в бутылках, вес которого составил около 40 кг. Согласно законам, белоснежный песок запрещено вывозить с пляжа, поэтому нарушителей могут наказать.

Известно, что максимальный срок, который грозит паре туристов за такой проступок, составляет шесть лет тюрьмы.

По словам отдыхающих, они не знали о существовании такого запрета и взяли песок в качестве сувенира домой.

Ранее сообщалось, что туристам запретили гулять полуголыми в Риме.