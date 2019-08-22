Россия и Украина используют формулу «33 на 33» для обмена задержанными

Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 гражданина России на 33 украинца, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что в число российских заключенных, которые отправятся домой, не вошел журналист Кирилл Вышинский, который был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Его освобождение будет проходить по особой схеме.

Уточняется, что обсуждение сценария обмена по формуле «33 на 33» подтвердили два источника, которые посвящены в детали переговорного процесса с обеих сторон.

Также сообщается, что украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая представляет Киев в процессе обмена, уже находится в Москве.

Ранее трое задержанных на Украине россиян готовили к обмену.