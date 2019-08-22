Следователи обвинили троих полицейских в изнасиловании Екатеринбурге

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинения троим сотрудникам полиции в изнасиловании женщины, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на управление Следственного комитета по Свердловской области.

Им выдвинуты обвинения по части 2 статьям 131 и 132 УК РФ в изнасиловании и иных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, пострадавшей является 22-летняя гражданка Казахстана. Преступление было совершено в ночь на 18 августа, когда девушка выходила из сауны. Полицейские удерживали девушку и угрожали применить насилие по отношению к ней в автомобиле патрульно-постовой службы, который был припаркован у здания на улице Чайковского.

Ранее сообщалось, что трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге.