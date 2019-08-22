СК начал анализировать данные черных ящиков севшего в поле Подмосковья А321

Следователи получили данные бортовых самописцев аварийно приземлившегося в кукурузном поле Подмосковья А321 «Уральских авиалиний» и начали их анализировать. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу СК России столицы.

Как отмечается, следователи изучат документы о состоянии аэродромного оборудования и расшифрованных сведений с черных ящиков.

Как рассказали в СК, все данные будут сопоставляться с записями очевидцев и показаниями пассажиров и членов экипажа.

«Полученная информация будет исследована и сопоставлена... для восстановления полной и объективной картины», — подчеркнули в СК.

В настоящее время известно, что следователи уехали с места происшествия, так как закончили расследование в том месте.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее сообщалось, что МАК закончил расшифровывать черные ящики аварийно севшего в поле А321.