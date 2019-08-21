Голодный кинкажу напал на мужчину в США из-за арбуза

Голодный кинкажу напал на мужчину в американском штате Флорида. Об этом сообщает CBC Miami.

Как отмечается, инцидент произошел в конце июля. 37-летний Майкл Литерски обнаружил у своего дома в Лейк-Ворт-Бич зверька, напоминающего лемура. Мужчина захотел накормить его и оставил на улице арбуз.

Утром, когда Литерски собирался на работу, «лемур» набросился на него, исцарапал и покусал. По всей видимости, он требовал добавки. Мужчине удалось запереть животное в ванной комнате до появления полицейских, которым сообщили о произошедшем.

Помощник шерифа уведомил хозяина дома, что на него напал вовсе не лемур, а кинкажу — небольшой хищник, который обитает в Центральной и Южной Америке. В дальнейшем животное забрали специалисты по отлову животных и сотрудники комиссии по охране природных и рыбных ресурсов штата Флорида.

В настоящее время выясняются обстоятельства того, каким образом зверек очутился в Лейк-Ворт-Бич.

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