Арестован владелец горевшего в Одессе отеля

Киевский суд решил арестовать владельца одесского отеля, где произошел убивший девять человек пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры украинского региона.

Как отмечается, владельца отеля подозревают в нарушении ст. 270 УК Украины — требований пожарной безопасности в гостинице.

В настоящее время его уже заключили под стражу на 60 дней.

Пожар произошел в отеле «Токио стар» в ночь с 16 на 17 августа. Пламя охватило второй этаж здания и впоследствии распространилось по площади в 1 тыс. кв. м.

Ранее полиция рассказала о состоянии пострадавших при пожаре в Одессе.