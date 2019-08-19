Суд вернул ОВД протокол в отношении девушки, которую ударил полицейский

Таганский суд Москвы вернул в ОВД по Таганскому району административный протокол в отношении Дарьи Сосновской, которую ударил сотрудник правоохранительных органов при задержании на несогласованной акции в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе суда заявили, что документ был отозван в связи с нарушениями в его составлении.

Кроме того, из базы суда следует, что девушке вменяется административный штраф в размере от 10 до 20 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 40 часов за нарушение порядка проведения митинга.

Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором полицейский бьет несколько раз девушку в живот при задержании в ходе несанкционированного митинга 10 августа в столице.

Адвокат Сосновой заявила, что ее подзащитная обратилась в медучреждение, где ей диагностировали сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.

После обращения пострадавшей в Следственный комитет, была назначена проверка.