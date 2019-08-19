Отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним

Отец школьника, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал об их последней встрече. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, отец уже долгое время не проживал с семьей.

По его словам, в последний раз они виделись 22-23 мая, перед последним звонком.

«Мы вышли, шаурму покушали, я ему денежку дал, он сказал что едет домой», — рассказал мужчина.

Он отметил, что встреча длилась около получаса.

Кроме того, мужчина уточнил, что они договорились о том, что в конце каникул мальчик приедет к отцу.

Ранее родственница убившего семью подростка назвала возможную причину трагедии.