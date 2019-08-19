Работы по укреплению Нотр-Дама после пожара возобновились
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Рабочие возобновили ремонтные работы по укреплению собора Парижской богоматери. Об этом сообщает газета Monde.
Как отмечается, работы в соборе были приостановлены 25 июля ввиду опасности отравления строителей свинцом — огромное его количество расплавилось во время пожара.
Уточняется, что ради безопасности рабочих им были предоставлены дезинфицирующие коврики, душ, одноразовая одежда, а также строгие правила для допуска на объект.
Согласно изданию, рабочие должны возвести крепежные арки и временные перекрытия, а также демонтировать строительные леса вокруг шпиля.
Реставрация собора начнется не ранее первой половины 2020 года.
Ранее минкультуры Франции заявило о новых рисках обрушения Нотр-Дама.