Неизвестные украли иконы из церкви Покрова в Москве

В Москве неизвестные вскрыли и обокрали церковь Покрова Пресвятой Богородицы в усадьбе Братцево. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, воры спилили навесной замок, чтобы проникнуть в помещение.

Он отметил, что неизвестные украли ящик для пожертвований, а также иконы и золотые украшения.

Источник добавил, что на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что трех россиян отправили в колонию за кражу икон из монастыря.