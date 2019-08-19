Спасатели за день потушили 19 лесных пожаров в России
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Российским спасателям удалось потушить 19 лесных пожаров в стране за 24 часа. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».
Как отмечается, площадь огня в лесах страны уменьшилась за сутки на 18 945 га. Днем ранее в стране было 75 лесных пожаров на территории почти 105 тысяч га.
«Проводились работы по активному тушению», — говорится в сообщении.
Известно, что огонь больше всего атаковал лесные насаждения в Красноярском крае.
Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в России уменьшилась.