Друг убившего семью подростка рассказал о его вредных привычках

Друг подростка, который убил свою семью в Ульяновской области и покончил с собой, рассказал о его вредных привычках. Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, его приятель злоупотреблял алкоголем.

Он отметил, что подросток отличался жизнерадостностью, однако в последнее время начал увлекаться алкогольными напитками.

Юноша также подчеркнул, что произошедшее полностью его обескуражило.

Ранее сообщалось, что власти Ульяновской области помогут похоронить убитую подростком семью.