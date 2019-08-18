Генпрокурора Украины обвинили в препятствии расследованию коррупции на таможне

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Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило генпрокурора страны Юрия Луценко в препятствии расследования коррупции на таможне. Об этом говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что речь идет о деле в отношении сотрудников таможни, которые позволяли группе компаний ввозить зарубежные товары на украинскую территорию по заниженной стоимости. Заявление бюро было сделано после того, как генпрокуратура решила изменить подследственность в деле о растаможке по заниженной стоимости.

«Изменение генпрокурором подследственности ⟨…⟩ делает невозможным завершение расследования и привлечение виновных к уголовной ответственности», — говорится в заявлении.

В бюро призвали Луценко принять соответствующие меры.

Ранее Луценко рассказал о 15 уголовных делах против него.