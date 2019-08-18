При падении самолета на жилой дом в США один человек погиб

При падении легкомоторного самолета Cessna 303 на жилой дом в В городе Покипси в штате Нью-Йорк погиб один человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Отмечается, что на борту находились трое мужчин, один из которых погиб.

В доме, предположительно, находились три человека: 21-летняя девушка получила тяжелые травмы, 30-летняя женщина не пострадала. Мужчина числится пропавшим без вести.

Ранее сообщалось, что место крушения оцеплено полицией, работают спасатели.