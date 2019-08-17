Археологи обнаружили уникальный саркофаг в Крыму

Начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин заявил, что археологи обнаружили в Крыму загадочный пустой саркофаг. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, открытие было сделано на раскопках античного города Мирмекий в Керчи.

Он отметил, что уникальность саркофага заключается в том, что он выложен не из плит, а вырезан в цельном куске камня.

«Это настоящий маленький каменный саркофаг, что необычно для такого раннего времени», — уточнил Бутягин.

Он также добавил, что, исходя из размеров саркофага, там, скорее всего, был захоронен младенец.

Однако, подчеркнул начальник, внутри могилы ничего не было обнаружено. Возможно, сюда высыпали прах умершего после кремации или саркофаг был изначально пустым, поскольку ребенок умер на чужбине, предположил Бутягин.

Ранее сообщалось, что археологи могли обнаружить могилу внучки царицы Тамары в Турции.