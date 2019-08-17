В Минздраве рассказали о здоровье лечивших пострадавших под Северодвинском врачей

В пресс-службе российского министерства здравоохранения заявили, что врачи, которые занимались лечением пострадавших при взрыве под Северодвинском, не заражены радиацией. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 91 медика после ЧП тщательно осмотрели специалисты федерального медико-биологического агентства.

Согласно полученным результатам анализов, все медики оказались здоровы, то есть не имели превышающих допустимых уровней радиоактивности показателей.

Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Взрыв на военном полигоне под Северодвинском произошел 8 августа. Согласно имеющейся информации, в этот день было зафиксировано превышение мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз в шести из восьми пунктов Северодвинска.