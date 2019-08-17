Крымские татары рассказали об успехах после воссоединения с Россией

Крымские татары охарактеризовали пять лет Крыма в состав России периодом развития народа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По их словам, за пять лет вхождения Крыма в состав России в регионе сделано больше работ по благоустройству, чем за многие предыдущие десятилетия. Строятся дома, дороги, подключается газ, свет, вода.

Кроме того, как сообщается, за это время укрепились межнациональные отношения, крымские татары реабилитированы. Не забывается и культурная составляющая региона, в скором времени в Симферополе появится Соборная мечеть, реконструируется Ханский дворец, строится полиэтнический центр.

Ранее сообщалось, что крымские татары заявили, что народ больше не нуждается во внимании украинских властей.