Суд приговорил жительницу Хабаровска к 6 годам за избиение подруги до смерти

Суд в Хабаровском крае приговорил 26-летнюю женщину, которая избила до смерти 50-летнюю подругу из-за любви к одному и тому же мужчине, к шести годам колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУСК РФ по региону.

Как отмечается, случай произошел в декабре 2017 года. Осужденная пришла в гости к своей приятельнице, проживающей в поселке Циммермановка Ульчского района. После распития спиртных напитков между ними произошла ссора из-за того, что женщины вспомнили о своей любви к одному и тому же мужчине. Гостья жестоко избила хозяйку дома, та впоследствии скончалась от полученных травм.

Хабаровчанка признала свою вину.

Ранее сообщалось, что расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек.