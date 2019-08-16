Более 20 человек пострадали в Японии в результате тайфуна

В Японии в результате тайфуна «Кроса» пострадал 21 человек, передает ТАСС.

Как отмечается, стихия обрушилась на острова Сикоку, Кюсю и западную часть Хонсю.

Местных жителей предупредили не выходить на улицу и следить за сообщениями об эвакуации. В Хиросима и соседних районов уже предупредили 580 тыс. человек. Метеорологическое агентство страны повысило уровень угрозы до четвертого из пяти.

Тайфун нарушил транспортное сообщение в Японии, в результате отменены более 760 внутренних рейсов, остановлено движение обычных поездов на западе, перекрыты некоторые участки скоростных магистралей из-за угрозы схода оползней, не работают паромы между островом Сикоку и другими частями страны.

«Кроса» также затронул Приморский край, где в результате вызванного стихией паводков отрезан подъезд к семи селам. По словам врио вице-губернатора региона Олега Мельникова, мостов с сильными повреждениями нет, к настоящему моменту произошло одно отключение электроэнергии.

Ранее сообщалось, что 16 человек пострадали от тайфуна в Японии.