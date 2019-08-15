Четвертую жертву инцидента в Солсбери выявил Скотленд-Ярд

Скотленд-Ярд рассказал о выявлении новой жертвы инцидента в Солсбери. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что новой жертвой стал полицейский, который прибыл на место преступления после бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Личность пострадавшего не раскрывается.

Заявляется, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови мужчины.

Ранее сообщалось, что в Скотленд-Ярде заявили об отсутствии доказательств причастности власти РФ к делу Скрипалей.