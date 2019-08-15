Момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео
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В Сети появилось видео, на котором был запечатлен момент попадания стаи птиц в двигатель самолета.
Отмечается, что на кадрах ролика видно, что самолет движется по взлетной полосе.
Затем, когда судно отрывается от земли, видно, как к самолеты приблизилась стая птиц, которые затем попали в двигатель.
Самолет А321 совершил жесткую экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания птиц в двигатель.
Ранее Минздрав сообщил подробности о пострадавших при аварийной посадке А321.