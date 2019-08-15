Экипаж аварийно севшего А321 отстранили от работы

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На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
На месте аварийной посадки самолета A321 «Уральских авиалиний» в Подмосковье, 15 августа, 2019 года
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Экипаж самолета А321, который совершил экстренную посадку в Жуковском, отстранен от полетов, передает РИА «Новости».

В авиакомпании пояснили, что эта мера принята на время проверки.

«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», – сообщили в авиакомпании.

Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.Посадка прошла прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.