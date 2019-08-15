Экипаж аварийно севшего А321 отстранили от работы
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Экипаж самолета А321, который совершил экстренную посадку в Жуковском, отстранен от полетов, передает РИА «Новости».
В авиакомпании пояснили, что эта мера принята на время проверки.
«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», – сообщили в авиакомпании.
Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.
А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.Посадка прошла прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.