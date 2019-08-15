Экипаж аварийно севшего А321 отстранили от работы

Экипаж самолета А321, который совершил экстренную посадку в Жуковском, отстранен от полетов, передает РИА «Новости».

В авиакомпании пояснили, что эта мера принята на время проверки.

«Членов экипажа отстранили от полетов до окончания проверки. Это стандартная процедура», – сообщили в авиакомпании.

Лайнером управляли командир воздушного судна Дамир Юсупов и пилот Георгий Мурзин.

А321 столкнулся со стаей чаек и сел в кукурузном поле.Посадка прошла прошла с убранными шасси и выключенными двигателями.