Аварийная посадка А321 прошла с убранными шасси и выключенными двигателями

Аварийная посадка А321 в Подмосковье прошла с убранным шасси и выключенными двигателями, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в Росавиации.

«Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», — сообщили в ведомстве.