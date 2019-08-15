Аварийная посадка А321 прошла с убранными шасси и выключенными двигателями

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Аварийная посадка А321 в Подмосковье прошла с убранным шасси и выключенными двигателями, передает РИА «Новости».

Об этом сообщили в Росавиации.

«Приземление было произведено с убранным шасси, перед приземлением экипаж выключил двигатели», — сообщили в ведомстве.