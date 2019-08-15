СМИ: взрыв под Архангельском связан с испытанием «ядерных батареек»

Взрыв, который произошел на полигоне в Архангельской области «Росатома» 8 августа, мог возникнуть при испытании перспективного ускорителя с «ядерными батарейками», то есть с изотопными источниками питания. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники военном ведомстве и ОПК.

По данным источников, взрыв произошел не вовремя испытания ракеты «Буревестник», а при первом испытании реактивной установки с изотопными источниками питания. Несмотря на такой исход, источники утверждают, что работа над этой установкой продолжится в дальнейшем.

Как уточняет издание, «ядерные батарейки» потребуются для новых систем вооружений и исследований в космической отрасли и народном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что Минобороны подтвердило гибель двух человек во время взрыва на полигоне в Архангельской области.