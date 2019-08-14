США смягчили меры по сохранению исчезающих видов животных и растений

Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые правила, смягчающие меры по реализации Закона о сохранении исчезающих видов животных и растений. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что благодаря нововведениям у федеральных властей появится право на сокращение площадей заповедников. Кроме того, впервые за 45 лет правительство раскроет данные о расходах, направленных на защиту вымирающих животных и растений.

Новые правила повлияют на решения о последующих включениях и исключениях животных в списки вымирающих видов. Также сократятся площади заповедных территорий, которые были предназначены ранее для восстановления вымирающих видов. Отмечается, что на этих территориях планируется вести поиск месторождений нефти и газа.

При этом партия республиканцев, к которой принадлежит Трамп, согласилась на новые меры, ссылаясь на то, что восстановление популяции видов требует слишком много времени, так как из 1,9 тыс. видов удалось восстановить только 47. В настоящий момент в списке значатся 1,2 тыс. видов животных и 700 растений.

Демократы же, напротив, выступили против новых правил. К ним присоединились также защитники окружающей среды. Генеральные прокуроры штатов Калифорния и Массачусетс посчитали нововведения противозаконными и заявили, что подадут в суд на вашингтонскую администрацию.

Местные эксперты отметили, что эти правила значительно усложнят защиту дикой природы от многочисленных угроз, связанных с изменением климата.

Ранее сообщалось, что WWF рассказал о сокращении численности животных на 60%.