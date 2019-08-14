Росстат рассказал о числе внебрачных детей в России
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В Росстате рассказали, сколько детей в России рождается вне брака. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные ведомства.
Отмечается, что более 21% младенцев в России рождаются у незамужних женщин.
По данным ведомства, в 2018 году в России появилось на свет 1 604 344 ребенка, из них 340 364 детей родились вне брака.
Уточняется, что больше всего внебрачных детей зарегистрировано в Туве, Чечне и на Чукотке. Поясняется, что в этих регионах не принято официально регистрировать отношения, достаточно религиозных обрядов.
Меньше всего младенцев, рожденных вне брака, появилось на свет в Белгородской области, Пензенской области и в Кабардино-Балкарии.
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