Boeing-777 пришлось вернуться в Нью-Йорк из-за потери детали на взлете

Вылетевший из аэропорта имени Джона Кеннеди, расположенного в Нью-Йорке, самолет Boeing-777 возвратился обратно в связи с потерей детали в момент взлета. Об этом передает Airlive.net.

Согласно полученной информации, у самолета отвалился интерцептор.

Как известно, это специальная деталь, которая отвечает за образование подъемной силы и сопротивления.

Также отмечается, что в самолете находилось 300 пассажиров.

До этого сообщалось, что пассажирский самолет с треснувшим стеклом приземлился на Камчатке.