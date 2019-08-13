Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани

В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, в записке была просьба отдать девочку «новым маме и папе».

Уточняется, что женщина пришла с ребенком в кафе. Она оставила дочь в игровой комнате, а ее вещи — за одним из столиков. После этого женщина покинула заведение.

Вскоре официанты забили тревогу и вызвали сотрудников полиции. Через некоторое время правоохранители нашли мать девочки, которая оказалась 35-летней жительницей Адыгеи.

Согласно телеканалу, женщина состоит в браке с гражданином Республики Чад, который вернулся на родину и не помогает финансово своей семье.

На настоящий момент ребенок находится в отделении местной больницы, и его здоровью ничто не угрожает.