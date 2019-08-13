В ФСБ рассказали о вербовке иностранных студентов в вузах России

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал о вербовке иностранных студентов в вузах России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление было сделано на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бортников сказал, что террористы занимаются вербовкой обучающихся в России приезжих из зарубежья студентов.

Отмечается, что также эмиссары международных террористических организаций также производят вербовку трудовых мигрантов.

Ранее сообщалось, что задержанный в Ингушетии вербовщик ИГ (организация запрещена в России) оказался студентом ЮФУ.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.