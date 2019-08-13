ФБР обыскивает принадлежащий миллиардеру-педофилу остров

Сотрудники ФБР обыскали остров, принадлежавший американскому миллиардеру Джеффри Эпштейну, который недавно покончил с собой, передает ТАСС.

Речь идет о доме финансиста на одном из Американских Виргинских островов в Карибском море.

Обыски были проведены на основании свидетельских показаний, говоривших о том, что на остров регулярно привозили несовершеннолетних девушек.

По сведениям ряда СМИ, люди, работавшие на Эпштейна на острове, подписывали соглашение о неразглашении информации.

Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальном насилии над несовершеннолетними и торговле людьми, покончил с собой в одной из американских тюрем.