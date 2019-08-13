МВД ищет ударившего сотрудницу тира в лицо винтовкой в Анапе

Полиция проводит проверку после инцидента в тире в Анапе, передает РИА «Новости».

В МВд начали расследование после появления видео, на котором мужчина вырывает оружие у сотрудницы тира и бьет ее по лицу.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливают лица, подозреваемые в совершении противоправных деяний», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в тире находилась компания пьяных приятелей, один из которых попросил у сотрудницы учреждения дать ему пострелять.

После отказа посетитель стал буянить, плюнул в сотрудницу и кинул ей в лицо винтовку.