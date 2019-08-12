В Москве ожидается похолодание

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какая погода ожидает москвичей на выходных, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 17-18 августа в Москве будет прохладная погода, а также прогнозируют дожди.

Это связано с южным циклоном, который может принести большое количество осадков и облачность. Отмечается, что в дневные часы будет прохладно из-за малого количества солнца.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +22°С.