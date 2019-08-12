Муж задолжавшей 2 млрд рублей объяснил, как использовали жену

Евгений Бодров, который является мужем жительницы подмосковного Воскресенска Светланы, рассказал, как его жена оказалась должна 2 млрд руб. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, по делу проходит 16 человек, на каждого из которых взяли по несколько миллиардов.

«Ее втемную использовали, вызвали открыть счет, а взяли кредит в банке на 1,8 млрд», — заявил Бодров.

Он добавил, что жену вызывали открыть счет, но она каким-то образом выступила поручителем от фирмы и взяла кредит. Он удивился, что ей дали кредит, и заметил, что такой компании уже не существует.

Ранее Бодрова, задолжавшая почти два млрд рублей, объяснила свою ситуацию.