Восемь человек погибли в результате стрельбы в бильярдной в Мексике

В мексиканском городе Ирапуато группы вооруженных бандитов напали на здание бильярдной. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, в результате инцидента погибли восемь человек, еще трое — получили ранения.

Уточняется, что преступники начали стрелять по людям, которые собрались в развлекательном заведении.

Причем, как подчеркивается, недалеко от места стрельбы располагается местное подразделение министерства общественной безопасности города.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии.