Восемь человек погибли в результате стрельбы в бильярдной в Мексике
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В мексиканском городе Ирапуато группы вооруженных бандитов напали на здание бильярдной. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, в результате инцидента погибли восемь человек, еще трое — получили ранения.
Уточняется, что преступники начали стрелять по людям, которые собрались в развлекательном заведении.
Причем, как подчеркивается, недалеко от места стрельбы располагается местное подразделение министерства общественной безопасности города.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в мечети в Норвегии.